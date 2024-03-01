«Всё кончено, они расстанутся». Эксперт дал прогноз о будущем игрока «Голден Стэйт»

Лёгкий форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Эндрю Уиггинс уйдёт из команды. С таким мнением выступил обозреватель Дэн Дибли. Ранее сообщалось, что Уиггинс покинул расположение «Уорриорз» из-за проблем личного характера. Эндрю пропускал последние два матча «Голден Стэйт».

«Я думаю, всё кончено. Полагаю, он больше никогда не будет игроком «Уорриорз». Год для него закончился. Думаю, они доберутся до межсезонья и найдут способ, чтобы расстаться», — сказал Дибли на канале 95.7 The Game в YouTube.

В нынешнем сезоне Уиггинс в среднем за матч набирает 12,7 очка, совершает 4,3 подбора и отдаёт 1,7 передачи. К настоящему моменту лёгкий форвард принял участие в 51 игре.

В последнем туре «Уорриорз» на выезде победили «Нью-Йорк Никс» (110:99).