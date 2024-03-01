Эмил Райкович прокомментировал переход в ЦСКА легионера из Канады

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович прокомментировал переход в команду канадского защитника Оливье Хэнлана. Ранее стало известно, что стороны заключили соглашение до окончания нынешнего сезона. Оливье 31 год. До перехода в ЦСКА он выступал за «Варезе» и являлся лучшим по результативности в чемпионате Италии – 18,7 очка. Райкович выразил надежду, что, помимо прочего, канадец поможет справиться с отсутствием некоторых ключевых баскетболистов.

«В отличие от других команд, которые в первой части сезона использовали шесть легионеров, мы использовали всего пять. Это место в самый важный период должен был занять Бартон, но этот вариант не сложился. В то же время мы развивали российских игроков, предоставляя им дополнительные минуты, и сейчас наблюдаем реальный прогресс. Надеемся, что Оливье Хэнлан станет тем игроком, который попытается помочь нам закрыть бреши в составе из-за отсутствия некоторых ключевых баскетболистов. В середине или конце сезона очень сложно добавить игрока, но я рассчитываю, что Оливье впишется в команду, впишется в нашу систему, которая основана на бескорыстном движении мяча, чтении и реагировании на игровую ситуацию», — приводит слова Райковича пресс-служба московского клуба.