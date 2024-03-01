Лучший снайпер чемпионата Италии Хэнлан сделал заявление после перехода в ЦСКА

31-летний защитник Оливье Хэнлан дал комментарий по поводу своего перехода в ЦСКА. Контракт с московским клубом канадский баскетболист заключил до окончания нынешнего сезона. Ранее Оливье выступал за клуб «Варезе» и являлся лучшим в чемпионате Италии по результативности – 18,7 очка.

«Очень рад присоединиться к ЦСКА и внести свой вклад на заключительном отрезке сезона. ЦСКА, клуб, который я всегда глубоко уважал за богатую баскетбольную историю и невероятных игроков, которые были её частью, предоставил возможность, которую я не мог упустить. Жду возможности надеть майку команды и начать работать», — приводит слова Хэнлана пресс-служба ЦСКА.

Ранее переход канадца прокомментировал главный тренер красно-синих Эмил Райкович.