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Лучший снайпер чемпионата Италии Хэнлан сделал заявление после перехода в ЦСКА

Лучший снайпер чемпионата Италии Хэнлан сделал заявление после перехода в ЦСКА
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31-летний защитник Оливье Хэнлан дал комментарий по поводу своего перехода в ЦСКА. Контракт с московским клубом канадский баскетболист заключил до окончания нынешнего сезона. Ранее Оливье выступал за клуб «Варезе» и являлся лучшим в чемпионате Италии по результативности – 18,7 очка.

«Очень рад присоединиться к ЦСКА и внести свой вклад на заключительном отрезке сезона. ЦСКА, клуб, который я всегда глубоко уважал за богатую баскетбольную историю и невероятных игроков, которые были её частью, предоставил возможность, которую я не мог упустить. Жду возможности надеть майку команды и начать работать», — приводит слова Хэнлана пресс-служба ЦСКА.

Ранее переход канадца прокомментировал главный тренер красно-синих Эмил Райкович.

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