Энтони объяснил, почему Леброн не стал бы чемпионом НБА в случае перехода в «Голден Стэйт»

10-кратный участник Матча всех звёзд и лучший бомбардир по итогам регулярного сезона-2012/2013 Кармело Энтони выразил мнение, что Леброн Джеймс не смог бы выиграть ещё один титул, если бы перешёл в «Голден Стэйт Уорриорз». Ранее сообщалось, что «воины» связывались с руководством «озёрников» в попытке выменять звёздного лёгкого форварда.

«Смогут ли Джеймс и Карри вместе выиграть титул? Я так не думаю. Потому что, угадайте, что? Ведь им пришлось бы создавать другую команду. Дрэймонд Грин покинул бы её. То же самое касается Клэя Томпсона. Они не смогли бы остаться. В итоге в команде были бы они оба и Жонатан Куминга», — сказал Энтони на канале 7PM in Brooklyn with Carmelo Anthony & Kid Mero в YouTube.

Напомним, в ближайшем матче с «Денвер Наггетс» Леброн может стать первым игроком в истории НБА, который наберёт 40 000 очков.