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ЦСКА представил свежую информацию о травмированном Каспере Уэйре

ЦСКА представил свежую информацию о травмированном Каспере Уэйре
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Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович поделился свежими данными по поводу американского разыгрывающего команды Каспера Уэйра, который ранее перенёс операцию на стопе.

«К сожалению, у нас есть ещё проблема: у основного разыгрывающего Каспера Уэйра сломана кость ноги, поэтому мы останемся без него на довольно длительный период», — приводит слова Райковича пресс-служба ЦСКА.

Отметим, что в нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ Каспер к настоящему моменту принял участие в 26 матчах за армейцев, набирая в них в среднем 13,9 очка, совершая 1,5 подбора и отдавая 4,1 результативной передачи. Повреждение Уэйр получил на тренировке. Из-за него он не смог принять участия в Матче всех звёзд Единой лиги. Сейчас американцу 34 года.

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