Именитый тренер Желько Обрадович сделал категоричное заявление о своей карьере

Главный тренер «Партизана» Желько Обрадович заявил, что не рассматривает возможность возглавить какой-либо другой клуб.

«Я не вижу себя нигде, кроме этого клуба. Я горжусь и счастлив быть тренером «Партизана» и не сомневаюсь в своём будущем. Моё сердце переполнят эмоции, когда я вижу зал, полный детей. Я очень горд, потому что вижу, как рождается новое поколение болельщиков «Партизана». Я не вижу себя нигде, кроме как в «Партизане». Либо я останусь здесь, либо больше не буду работать», — приводит слова Обрадовича Basket News.

Обрадович работает в «Партизане» с 2021 года. В 2022 и 2023 годах специалист признавался лучшим тренером сезона Адриатической лиги.

Евролига. «Партизан» — «Анадолу Эфес»: