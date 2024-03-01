Президент ЦСКА Ватутин назвал условие для продолжения сотрудничества с Райковичем

Президент ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал критику, с которой периодически сталкивается главный тренер команды Эмил Райкович. Кроме того, Ватутин высказался на тему продолжения сотрудничества со специалистом. По словам президента московской команды, это будет решаться по итогам выступления ЦСКА в сезоне.

«Тренерам ЦСКА не привыкать слышать критику. Мы сталкиваемся с этим каждый год, кто бы ни возглавлял команду — Мессина, Итудис, Райкович… Таковы издержки профессии, работа тренера всегда вызывает особое внимание. За Эмила хочу заступиться и поддержать его. Прежде всего он был одним из немногих известных специалистов, кто с энтузиазмом взялся работать с ЦСКА в политико-экономических реалиях лета 2022 года.

Если говорить о баскетбольной стороне, Эмилу на второй сезон приходится строить команду по совсем иному принципу относительно предыдущего года. Тогда всё строилось на двух звёздах европейского уровня — Шведе и Милутинове. А сейчас роли распределены более равномерно. Понятно, что есть отрицательные моменты, но и работа ещё не закончена. Мне бы очень хотелось, чтобы у Эмила всё получилось и летом у нас были бы основания продолжить сотрудничество. Но, безусловно, всё определит результат», — приводит слова Ватутина «Матч ТВ».

Ранее Андрей высказался об уходе из команды 33-летнего защитника Уилла Бартона, не сыгравшего за ЦСКА ни одного матча.