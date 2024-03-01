Форвард УНИКСа Бако выделил сильные стороны «Локомотива-Кабань» перед матчем команд

Бельгийский форвард УНИКС Исмаэль Бако дал комментарий по поводу предстоящего матча с краснодарским «Локомотивом-Кубань». Команды сыграют в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоится в Казани и начнётся в 14:00 по московскому времени. Бако обратил внимание на способность соперников в любой момент «вернуться в игру», а также высказался о необходимости сохранять концентрацию.

«Рад, что во время февральского перерыва наши игроки получили возможность отдохнуть, провести время с семьёй и друзьями. Я тоже вернулся из расположения сборной Бельгии в хорошем настроении.

Сейчас УНИКС сосредоточен на том, чтобы успешно закончить сезон. Знаем, что на данном отрезке чемпионата важны все игры. Предстоящий матч против «Локомотива-Кубань» не исключение. «Локо» – очень активная команда, которая борется под щитами и убегает в быстрые прорывы. Кубанцы в любой момент могут вернуться, что они доказали в нашей последней встрече в Краснодаре.

УНИКСу важно продолжить выступать в своем ритме и оставаться сосредоточенным с первой до последней минуты. Мы находимся в предвкушении отличного матча и надеемся на горячую поддержку наших преданных болельщиков!» — приводит слова Бако пресс-служба УНИКСа.