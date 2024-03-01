США лидируют в рейтинге ФИБА, Латвия поднялась на 2 строчки

Международная федерация баскетбола (ФИБА) опубликовала новую редакцию своего рейтинга мужских сборных команд. Первую строчку по состоянию на конец февраля 2024 года по прежнему занимает сборная Соединенных Штатов Америки. На втором месте Испания, на третьей строчке расположилась сборная Германии.

Далее идут совершившие рокировку Сербия и Австралия. На шестом месте сборная Латвии, обошедшая сразу две команды – Канаду и Аргентину. Замыкают десятку лучших сборные Франции и Литвы.

В целом наибольшего прогресса достигли сборные Азербайджана и Южноафриканской республики – 13 и 8 мест соответственно. Больше всего потеряли команды Объединенных Арабских Эмиратов и Монголии – минус 10 и 8 мест соответственно.