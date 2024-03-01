Дрэймонд Грин повздорил с телеведущим Бонтом Хиллом

Тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин повздорил в прямом эфире с телеведущим NBC Бонтом Хиллом.

Когда Хилл расспрашивал Грина об игре в Мэдисон-Сквер-Гарден после того, как «Голден Стэйт Уорриорз» обыграли «Нью-Йорк Никс» со счетом 110–99, 33-летний припомнил ему негативные комментарии, которые он сделал в его адрес во время дисквалификации.

«Бонт, я шокирован тем, что ты говоришь со мной. После того, как ты отзывался обо мне, когда меня отстранили, я шокирован, что ты говоришь со мной. Что ж задавай свой вопрос», — сказал Дрэймонд Грин, после чего неохотно отвечал на вопросы ведущего.

Грина дважды дисквалифицировали в этом сезоне. Сначала он был отстранен на пять игр за удушающий захват Руди Гобера, а второй раз за удар Юсуфа Нуркича. Дрэймонд был возвращен в состав после 12 игр.