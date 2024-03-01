«Зенит» дома обыграл ЦСКА в матче Единой лиги

Завершился матч Единой лиги ВТБ между питерским «Зенитом» и московским ЦСКА. Встреча прошла на баскетбольной Арене в Санкт-Петербурге. Хозяева одержали победу со счётом 81:71.

Стартовая четверть завершилась в пользу хозяев со счётом 20:16. К большому перерыву отставание армейцев осталось таким же – четыре очка. К концу третьей десятиминутки преимущество питерцев выросло до 14 очков. В заключительной четверти ЦСКА был чуть сильнее, но «Зенит» удержал победу.

Самым результативным игроком матча стал американский разыгрывающий «Зенита» Трент Фрейзер – на его счету 24 очка. В составе победителей отличились также Дублевич (15 очков + 6 подборов), Хантер (10 очков) и Курич (10 очков). У ЦСКА самым результативным стал Мело Тримбл – у него 14 очков и семь передач.

Впервые в истории ЦСКА потерпел три поражения подряд в Единой Лиге ВТБ.