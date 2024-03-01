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«Зенит» дома обыграл ЦСКА в матче Единой лиги

«Зенит» дома обыграл ЦСКА в матче Единой лиги
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Завершился матч Единой лиги ВТБ между питерским «Зенитом» и московским ЦСКА. Встреча прошла на баскетбольной Арене в Санкт-Петербурге. Хозяева одержали победу со счётом 81:71.

Единая лига. Календарь
Единая лига. Турнирная таблица

Стартовая четверть завершилась в пользу хозяев со счётом 20:16. К большому перерыву отставание армейцев осталось таким же – четыре очка. К концу третьей десятиминутки преимущество питерцев выросло до 14 очков. В заключительной четверти ЦСКА был чуть сильнее, но «Зенит» удержал победу.

Самым результативным игроком матча стал американский разыгрывающий «Зенита» Трент Фрейзер – на его счету 24 очка. В составе победителей отличились также Дублевич (15 очков + 6 подборов), Хантер (10 очков) и Курич (10 очков). У ЦСКА самым результативным стал Мело Тримбл – у него 14 очков и семь передач.

Впервые в истории ЦСКА потерпел три поражения подряд в Единой Лиге ВТБ.

Единая лига ВТБ . Группа А
01 марта 2024, пятница. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
81 : 71
ЦСКА
Москва
Зенит: Фрейзер - 24, Дублевич - 15, Курич - 10, Хантер - 10, Жбанов - 7, Эртель - 7, Морман - 6, Карасёв - 2, Захаров, Вольхин, Клименко, Зубков
ЦСКА: Тримбл - 14, Жан-Шарль - 12, М'Бай - 12, Астапкович - 11, Руженцев - 9, Ухов - 8, Курбанов - 3, Джекири - 2, Михайловский, Антонов, Карданахишвили, Клюев
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