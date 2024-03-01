ЦСКА впервые проиграл три игры подряд в Единой Лиге ВТБ

Московский ЦСКА впервые в своей истории потерпел три поражения подряд в Единой Лиге ВТБ.

Сегодня московский клуб уступил на выезде питерскому «Зениту» со счетом 81:71. До этого команда Эмила Райковича 11 февраля проиграла на выезде «Парме» со счетом 84:80, а 4 февраля уступила дому УНИКСу со счетом 73:83.

Тем не менее, армейцы занимают первое место в группе А группового этапа лиги.

Свой следующий матч ЦСКА проведёт дома 5 марта против казанского УНИКСа. На данный момент в этом сезоне у москвичей паритет с казанцами в очных встречах – одна победа при одном поражении. Всего у ЦСКА в этом сезоне Единой лиги ВТБ шесть поражений. Помимо вышеперечисленных случаев они проигрывали в январе и ноябре «Локомотиву-Кубани» и в декабре «Парме».