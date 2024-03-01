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Лил Уэйн: на матче «Лос-Анджелес Лейкерс» со мной обращались как с дерьмом

Лил Уэйн: на матче «Лос-Анджелес Лейкерс» со мной обращались как с дерьмом
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Хип-хоп-исполнитель Лил Уэйн пожаловался на плохое к нему отношение со стороны сотрудников охраны на матче НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Вашингтон Уизардс».

«Сперва они просто делали свою работу. Я шёл к своему месту у площадки, сотрудник остановил нас и велел пройти с другой части арены. Когда мы подошли ко второму входу, я увидел, что нам придется беспокоить других болельщиков, просить их вставать со своих мест. Мы пошли обратно. Когда мы вернулись, этот сотрудник сказал: «Эй, парни, я сказал вам пойти к другому входу!» На матче обращались со мной как с дерьмом. Я знал, что рано или поздно они сделают это из-за того, что я сказал об Энтони Дэвисе», — приводит слова Уэйна TMZ Sports.

Ранее Лил Уэйн неоднократно критиковал Дэвиса в программе «Undisputed» на канале Fox Sports 1, куда его часто приглашают в эфир. В ноябрьском эпизоде он сказал, что команде следует немедленно обменять девятикратного участника Матча звезд.

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