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Главный тренер «Зенита» дал оценку игры своей команды в матче с ЦСКА

Главный тренер «Зенита» дал оценку игры своей команды в матче с ЦСКА
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Главный тренер клуба «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал победу команды над ЦСКА в рамках чемпионата Единой Лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ . Группа А
01 марта 2024, пятница. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
81 : 71
ЦСКА
Москва
Зенит: Фрейзер - 24, Дублевич - 15, Курич - 10, Хантер - 10, Жбанов - 7, Эртель - 7, Морман - 6, Карасёв - 2, Захаров, Вольхин, Клименко, Зубков
ЦСКА: Тримбл - 14, Жан-Шарль - 12, М'Бай - 12, Астапкович - 11, Руженцев - 9, Ухов - 8, Курбанов - 3, Джекири - 2, Михайловский, Антонов, Карданахишвили, Клюев

«Спасибо всем болельщикам, которые были сегодня с нами, это почти 6 тысяч человек. Отличная атмосфера! Думаю, что мы заслужили эту победу, с самого начала боролись за каждый мяч, за каждое владение, играли в нападении так, как планировали. В третьей четверти мы начали зарабатывать это важное преимущество в счете и завершили матч, в котором, я думаю, мы были немного лучше.

Во второй половине мы начали с холодными головами, было важно успокоиться по ходу игры, потому что до этого было сложно следовать плану из-за этого. Защита за защитой и атака за атакой мы начали увеличивать отрыв, мы начали играть более эффективно и завершили четверть с 29 очками. Это было очень-очень важно, заходя в концовку»‎, — сказал Паскуаль на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, что матч завершился со счётом 81:71 в пользу «Зенита».

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