Главный тренер «Зенита» дал оценку игры своей команды в матче с ЦСКА

Главный тренер клуба «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал победу команды над ЦСКА в рамках чемпионата Единой Лиги ВТБ.

«Спасибо всем болельщикам, которые были сегодня с нами, это почти 6 тысяч человек. Отличная атмосфера! Думаю, что мы заслужили эту победу, с самого начала боролись за каждый мяч, за каждое владение, играли в нападении так, как планировали. В третьей четверти мы начали зарабатывать это важное преимущество в счете и завершили матч, в котором, я думаю, мы были немного лучше.

Во второй половине мы начали с холодными головами, было важно успокоиться по ходу игры, потому что до этого было сложно следовать плану из-за этого. Защита за защитой и атака за атакой мы начали увеличивать отрыв, мы начали играть более эффективно и завершили четверть с 29 очками. Это было очень-очень важно, заходя в концовку»‎, — сказал Паскуаль на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, что матч завершился со счётом 81:71 в пользу «Зенита».