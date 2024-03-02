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НБА обновила рейтинг претендентов на звание MVP текущего сезона

НБА обновила рейтинг претендентов на звание MVP текущего сезона
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Официальный сайт НБА опубликовал обновленную версию рейтинга игроков, претендующих на получение награды MVP сезона-2023/24. В топ-5 рейтинга по сравнению с предыдущей неделей произошло только одно изменение — Джейсон Тейтум из «Бостон Селтикс» обогнал Луку Дончича из «Даллас Маверикс» и поднялся на четвёртое место.

1. Никола Йокич («Денвер Наггетс»).

2. Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер»).

3. Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»).

4. Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс»).

5. Лука Дончич («Даллас Маверикс»).

6. Домантас Сабонис («Сакраменто Кингз»).

7. Донован Митчелл («Кливленд Кавальерс»).

8. Энтони Дэвис («Лос-Анджелес Лейкерс»).

9. Кавай Леонард («Лос-Анджелес Клипперс»).

10. Кевин Дюрант («Финикс Санз»).

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