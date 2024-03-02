«Голден Стэйт» одержал 11-ю победу в последних 13 матчах, переиграв «Торонто»

Сегодня, 2 марта, в Торонто состоялся матч регулярного чемпионата (НБА), где встретились местный «Торонто Рэпторс» и «Голден Стэйт Уорриорз». Гости одержали победу со счётом 120:105.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри. На его счету 25 очков, шесть подборов и шесть результативных передач. Его партнёр по команде форвард Жонатан Куминга отметился 24 очками, шестью подборами и двумя передачами.

Самым результативным игроком в составе «Торонто» стал защитник Ар Джей Барретт. Он набрал 23 очка, совершил три подбора и сделал четыре передачи. Форвард Келли Олиник отметился даблом-даблом: 16 очков, 10 подборов и три передачи.

После 59 матчей «Голден Стэйт» занимает девятое место в Западной конференции с 32 победами при 27 поражениях. «Торонто» расположился на 12-й строчке Восточной конференции с 22 победами и 38 поражениями.