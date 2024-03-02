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Хилибёртон повторил отрицательный показатель «плюс-минус» Стива Нэша без набранных очков

Хилибёртон повторил отрицательный показатель «плюс-минус» Стива Нэша без набранных очков
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Разыгрывающий и лидер «Индианы Пэйсерс» Тайриз Халибёртон принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Нью-Орлеан Пеликанс», в котором его команда потерпела поражение со счётом 102:129.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Халибёртон в общей сложности провёл на площадке 23 минуты, набрав четыре результативные передачи и два перехвата, не отметившись набранными очками (0 из 7 с игры, где 0 из 6 — трёхочковые). Показатель «плюс-минус» звёздного разыгрывающего по итогам встречи составил «-40».

Таким образом, 24-летний баскетболист стал вторым игроком в истории НБА с показателем «плюс-минус» — «-40» и ниже — без набранных очков. Ранее подобным отмечался член Зала славы баскетбола и восьмикратный участник Матча всех звёзд лиги Стив Нэш в 2006 году.

НБА - регулярный чемпионат
02 марта 2024, суббота. 04:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
129 : 102
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Нью-Орлеан Пеликанс: Мёрфи - 23, Ингрэм - 21, Макколлум - 11, Валанчюнас - 9, Уильямсон - 4, Альварадо - 4, Джонс - 2, Нэнс - 2, Зеллер - 2, Робинсон-Эрл - 2, Маршалл - 1, Хоукинс, Райан
Индиана Пэйсерс: Джексон - 13, Сиакам - 12, Нембард - 10, Тёрнер - 10, Смит - 9, Макконнелл - 8, Несмит - 8, Матурин - 7, Чьебв - 3, Топпин - 2, Халибёртон, Уокер, Браун, Джонсон
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Новости. Баскетбол
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