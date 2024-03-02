Хилибёртон повторил отрицательный показатель «плюс-минус» Стива Нэша без набранных очков

Разыгрывающий и лидер «Индианы Пэйсерс» Тайриз Халибёртон принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Нью-Орлеан Пеликанс», в котором его команда потерпела поражение со счётом 102:129.

Халибёртон в общей сложности провёл на площадке 23 минуты, набрав четыре результативные передачи и два перехвата, не отметившись набранными очками (0 из 7 с игры, где 0 из 6 — трёхочковые). Показатель «плюс-минус» звёздного разыгрывающего по итогам встречи составил «-40».

Таким образом, 24-летний баскетболист стал вторым игроком в истории НБА с показателем «плюс-минус» — «-40» и ниже — без набранных очков. Ранее подобным отмечался член Зала славы баскетбола и восьмикратный участник Матча всех звёзд лиги Стив Нэш в 2006 году.