39 очков Монка помогли «Сакраменто» обыграть «Миннесоту» в овертайме

Сегодня, 2 марта, в Миннеаполисе состоялся матч регулярного чемпионата (НБА), где встретились местный «Миннесота Тимбервулвз» и «Сакраменто Кингз». Гости одержали победу со счётом 124:120 (ОТ).

Самым результативным игроком матча стал защитник «Сакраменто» Малик Монк. На его счету 39 очков, четыре подбора и четыре результативных передачи. Его партнёр по команде форвард Домантас Сабонис отметился даблом-даблом: 21 очко, 15 подборов и восемь передач.

Самым результативным игроком в составе «Миннесоты » стал форвард Джейлен Макдэниелс. Он набрал 26 очков, совершил семь подборов и отдал одну передачу. Центровой Карл-Энтони Таунс отметился 19 очками, шестью подборами и пятью передачами.

После 60 матчей «Миннесота» лидирует в Западной конференции с 42 победами и 18 поражениями. «Сакраменто» расположилось на седьмой строчке с 34 победами и 25 поражениями.