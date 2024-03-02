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39 очков Монка помогли «Сакраменто» обыграть «Миннесоту» в овертайме

39 очков Монка помогли «Сакраменто» обыграть «Миннесоту» в овертайме
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Сегодня, 2 марта, в Миннеаполисе состоялся матч регулярного чемпионата (НБА), где встретились местный «Миннесота Тимбервулвз» и «Сакраменто Кингз». Гости одержали победу со счётом 124:120 (ОТ).

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Самым результативным игроком матча стал защитник «Сакраменто» Малик Монк. На его счету 39 очков, четыре подбора и четыре результативных передачи. Его партнёр по команде форвард Домантас Сабонис отметился даблом-даблом: 21 очко, 15 подборов и восемь передач.

Самым результативным игроком в составе «Миннесоты » стал форвард Джейлен Макдэниелс. Он набрал 26 очков, совершил семь подборов и отдал одну передачу. Центровой Карл-Энтони Таунс отметился 19 очками, шестью подборами и пятью передачами.

После 60 матчей «Миннесота» лидирует в Западной конференции с 42 победами и 18 поражениями. «Сакраменто» расположилось на седьмой строчке с 34 победами и 25 поражениями.

НБА - регулярный чемпионат
02 марта 2024, суббота. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
120 : 124
ОТ
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Миннесота Тимбервулвз: Макдэниелс - 26, Таунс - 19, Рид - 18, Гобер - 16, Конли - 14, Эдвардс - 11, Александер-Уолкер - 7, Моррис - 5, Маклафлин - 4, Майнотт, Никс, Джексон, Гарза
Сакраменто Кингз: Монк - 39, Сабонис - 21, Мюррэй - 17, Митчелл - 16, Барнс - 14, Хаертер - 8, Лень - 4, Лайлз - 3, Эллис - 2, Макги, Дуарте, Джонс, Эдвардс
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