Все результаты игрового дня НБА 2 марта
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Сегодня, 2 марта, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели десять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.
Все результаты игрового дня НБА 2 марта
- «Филадельфия Сиксерс» — «Шарлотт Хорнетс» — 121:114.
- «Детройт Пистонс» — «Кливленд Кавальерс» — 100:110.
- «Торонто Рэпторс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 105:120.
- «Бостон Селтикс» — «Даллас Маверикс» — 138:110.
- «Миннесота Тимбервулвз» — «Сакраменто Кингз» — 120:124 (ОТ).
- «Нью-Орлеан Пеликанс» — «Индиана Пэйсерс» — 129: 102.
- «Мемфис Гриззлиз» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 129:102.
- «Чикаго Буллз» — «Милуоки Бакс» —: —.
- «Лос-Анджелес Клипперс» — «Вашингтон Уизардс» —: —.
- «Бруклин Нетс» — «Атланта Хоукс» —: — .
Новость дополняется...
Среди ярких индивидуальных выступлений стоит отметить игру защитника «Сакраменто» Малика Монка. На его счету 39 очков, четыре подбора и четыре результативных передачи. Также стоит выделить разыгрывающего «Далласа» Луку Дончича, сделавшего трипл-дабл: 37 очков, 12 подборов и 11 результативных передач.
НБА - регулярный чемпионат
02 марта 2024, суббота. 03:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
121 : 114
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Филадельфия Сиксерс: Макси - 33, Харрис - 31, Лоури - 15, Хилд - 13, Батюм - 11, Рид - 5, Каунсил - 3, Бамба - 2, Мартин, Убре, Пэйн
Шарлотт Хорнетс: Бриджес - 27, Ричардс - 19, Дав. Бертанс - 14, Уильямс - 13, Мицич - 13, Мартин - 12, Карри - 12, Манн - 9, Макгауэнс - 2, Тор, Миллер
НБА - регулярный чемпионат
02 марта 2024, суббота. 03:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
100 : 110
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Детройт Пистонс: Каннингем - 21, Айви - 18, Стюарт - 16, Томпсон - 15, Дюрен - 14, Фонтеккио - 7, Уайзмен - 4, Фурнье - 3, Гримс - 2, Милтон, Браун, Флинн
Кливленд Кавальерс: Гарлэнд - 29, Мобли - 22, Страс - 14, Меррилл - 12, Окоро - 12, Аллен - 9, Уэйд - 6, Портер - 4, Ньянг - 2, ЛеВерт, Джонс, Митчелл
НБА - регулярный чемпионат
02 марта 2024, суббота. 03:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
105 : 120
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Торонто Рэпторс: Барретт - 23, Олиник - 16, Дик - 12, Куикли - 12, Барнс - 10, Пёлтль - 10, Трент-мл. - 9, Картон - 5, Браун - 4, Буше - 2, Агбаджи - 2, Фриман, Макдэниелс, Нвора, Темпл
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 25, Куминга - 24, Муди - 17, Томпсон - 14, Пол - 13, Джексон-Дэвис - 9, Грин - 6, Киньонес - 6, Пэйтон II - 4, Шарич - 2, Луни, Робинсон
НБА - регулярный чемпионат
02 марта 2024, суббота. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
138 : 110
Даллас Маверикс
Даллас
Бостон Селтикс: Тейтум - 32, Браун - 25, Порзингис - 24, Уайт - 13, Хорфорд - 12, Холидэй - 11, Притчард - 10, Тиллман - 6, Бриссетт - 3, Спрингер - 2, Хозер, Корнет, Михайлюк
Даллас Маверикс: Дончич - 37, Ирвинг - 19, Вашингтон - 17, Лайвли - 15, Хардуэй-младший - 10, Экзам - 4, Харди - 2, Грин - 2, Проспер - 2, Клебер - 1, Джонс - 1, Пауэлл, Гэффорд, Моррис
НБА - регулярный чемпионат
02 марта 2024, суббота. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
120 : 124
ОТ
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Миннесота Тимбервулвз: Макдэниелс - 26, Таунс - 19, Рид - 18, Гобер - 16, Конли - 14, Эдвардс - 11, Александер-Уолкер - 7, Моррис - 5, Маклафлин - 4, Майнотт, Никс, Джексон, Гарза
Сакраменто Кингз: Монк - 39, Сабонис - 21, Мюррэй - 17, Митчелл - 16, Барнс - 14, Хаертер - 8, Лень - 4, Лайлз - 3, Эллис - 2, Макги, Дуарте, Джонс, Эдвардс
НБА - регулярный чемпионат
02 марта 2024, суббота. 04:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
129 : 102
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Нью-Орлеан Пеликанс: Ингрэм - 34, Мёрфи - 28, Валанчюнас - 15, Макколлум - 14, Альварадо - 9, Уильямсон - 8, Джонс - 6, Хоукинс - 6, Нэнс - 4, Зеллер - 2, Робинсон-Эрл - 2, Маршалл - 1, Райан
Индиана Пэйсерс: Матурин - 13, Джексон - 13, Тёрнер - 12, Сиакам - 12, Нембард - 10, Несмит - 9, Смит - 9, Макконнелл - 8, Уокер - 6, Топпин - 5, Чьебв - 3, Джонсон - 2, Халибёртон, Браун
НБА - регулярный чемпионат
02 марта 2024, суббота. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
92 : 122
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Мемфис Гриззлиз: Ларэвиа - 21, Стивенс - 19, Джексон - 11, Гудвин - 10, Уильямс - 9, Уильямс Мл. - 8, Альдама - 6, Джемисон - 5, Хёрт - 3, Кеннард, Ватанабэ, Кончар
Портленд Трэйл Блэйзерс: Бэнтон - 19, Уокер - 19, Рит - 18, Мюррэй - 14, Тибулл - 13, Грант - 10, Саймонс - 7, Браун - 7, Хагенс - 6, Рупер - 5, Камара - 4, Баджи
НБА - регулярный чемпионат
02 марта 2024, суббота. 06:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
4-я четверть
76 : 88
Милуоки Бакс
Милуоки
Чикаго Буллз: Уайт, Драммонд, Картер, Карузо, Вучевич, Дерозан, Досунму, Филлипс, Битим, Терри, Тэйлор
Милуоки Бакс: Лиллард, Боучэмп, Бисли, Портис, Лопес, Галлинари, Грин, Беверли, Коннотон, Адетокунбо, Адетокунбо, Джексон, Краудер
НБА - регулярный чемпионат
02 марта 2024, суббота. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
3-я четверть
100 : 75
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Лос-Анджелес Клипперс: Уэстбрук, Харден, Леонард, Бостон, Хиланд, Коффи, Тайс, Примо, Джордж, Мэнн, Такер, Браун, Пауэлл, Диабате, Пламли
Вашингтон Уизардс: Дэвис, Батлер, Джонс, Авдия, Пул, Бернард, Гилл, Шамет, Холмс, Кисперт, Кузма, Багли III, Оморуи, Шампани
НБА - регулярный чемпионат
02 марта 2024, суббота. 23:00 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Не начался
Атланта Хоукс
Атланта
Кто победит в основное время?
П1
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