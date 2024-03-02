Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 2 марта, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели десять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.

Все результаты игрового дня НБА 2 марта

«Филадельфия Сиксерс» — «Шарлотт Хорнетс» — 121:114.

«Детройт Пистонс» — «Кливленд Кавальерс» — 100:110.

«Торонто Рэпторс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 105:120.

«Бостон Селтикс» — «Даллас Маверикс» — 138:110.

«Миннесота Тимбервулвз» — «Сакраменто Кингз» — 120:124 (ОТ).

«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Индиана Пэйсерс» — 129: 102.

«Мемфис Гриззлиз» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 129:102.

«Чикаго Буллз» — «Милуоки Бакс» —: —.

«Лос-Анджелес Клипперс» — «Вашингтон Уизардс» —: —.

«Бруклин Нетс» — «Атланта Хоукс» —: — .

Новость дополняется...

Среди ярких индивидуальных выступлений стоит отметить игру защитника «Сакраменто» Малика Монка. На его счету 39 очков, четыре подбора и четыре результативных передачи. Также стоит выделить разыгрывающего «Далласа» Луку Дончича, сделавшего трипл-дабл: 37 очков, 12 подборов и 11 результативных передач.