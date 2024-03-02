Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
УНИКС — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Участник Матча звёзд НБА Скотти Барнс получил перелом в матче с «Голден Стэйт»

Участник Матча звёзд НБА Скотти Барнс получил перелом в матче с «Голден Стэйт»
Аудио-версия:
Комментарии

Тяжёлый форвард и лидер «Торонто» Скотти Барнс принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Голден Стэйт Уорриорз», в котором его команда потерпела поражение со счётом 105:120.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Как сообщает североамериканский журналист и инсайдер The Athletic Шэмс Чарания в своих социальных сетях, Барнс во время матча получил травму, из-за которой был вынужден досрочно завершить игру. Отмечается, что у тяжёлого форварда диагностирован перелом третьей пястной кости левой руки. Барнс выбыл на неопределённый срок.

22-летний баскетболист и участник минувшего Матча всех звёзд НБА, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 16 минут, набрав суммарно 10 очков (4 из 7 с игры, где 2 из 5 — трёхочковые), шесть подборов, три результативные передачи и один перехват. Показатель «плюс-минус» Скотти Барнса по итогам встречи составил «+6».

НБА - регулярный чемпионат
02 марта 2024, суббота. 03:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
105 : 120
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Торонто Рэпторс: Барретт - 23, Олиник - 16, Дик - 12, Куикли - 12, Барнс - 10, Пёлтль - 10, Трент-мл. - 9, Картон - 5, Браун - 4, Буше - 2, Агбаджи - 2, Фриман, Макдэниелс, Нвора, Темпл
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 25, Куминга - 24, Муди - 17, Томпсон - 14, Пол - 13, Джексон-Дэвис - 9, Грин - 6, Киньонес - 6, Пэйтон II - 4, Шарич - 2, Луни, Робинсон
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android