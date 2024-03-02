Участник Матча звёзд НБА Скотти Барнс получил перелом в матче с «Голден Стэйт»

Тяжёлый форвард и лидер «Торонто» Скотти Барнс принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Голден Стэйт Уорриорз», в котором его команда потерпела поражение со счётом 105:120.

Как сообщает североамериканский журналист и инсайдер The Athletic Шэмс Чарания в своих социальных сетях, Барнс во время матча получил травму, из-за которой был вынужден досрочно завершить игру. Отмечается, что у тяжёлого форварда диагностирован перелом третьей пястной кости левой руки. Барнс выбыл на неопределённый срок.

22-летний баскетболист и участник минувшего Матча всех звёзд НБА, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 16 минут, набрав суммарно 10 очков (4 из 7 с игры, где 2 из 5 — трёхочковые), шесть подборов, три результативные передачи и один перехват. Показатель «плюс-минус» Скотти Барнса по итогам встречи составил «+6».