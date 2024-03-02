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Расселл Уэстбрук получил перелом левой руки в матче с «Вашингтоном»

Расселл Уэстбрук получил перелом левой руки в матче с «Вашингтоном»
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Защитник «Лос-Анджелес Клипперс» Рассел Уэстбрук принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Вашингтон Уизардс». После третьей четверти счёт 110:85 в пользу «Клипперс».

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Как сообщает североамериканский журналист и инсайдер The Athletic Шэмс Чарания в своих социальных сетях, Уэстбрук получил травму руки и был вынужден покинуть площадку до завершения матча. По информации источника, у 35-летнего баскетболиста перелом левой руки. Сроки восстановления неизвестны.

В нынешнем сезоне Уэстбрук сыграл 57 матчей, в которых в среднем набирал 11,1 очка, совершал 5,2 подбора и отдавал 4,5 передачи. После 57 матчей «Клипперс» занимает четвёртое место в Западной конференции с 37 победами и 20 поражениями.

НБА - регулярный чемпионат
02 марта 2024, суббота. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
140 : 115
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Лос-Анджелес Клипперс: Харден - 28, Леонард - 27, Джордж - 22, Мэнн - 12, Коффи - 10, Тайс - 9, Пауэлл - 9, Бостон - 7, Уэстбрук - 6, Пламли - 4, Хиланд - 2, Браун - 2, Диабате - 2, Примо, Такер
Вашингтон Уизардс: Кузма - 32, Пул - 16, Авдия - 14, Багли III - 10, Кисперт - 9, Батлер - 8, Шамет - 8, Оморуи - 8, Бернард - 4, Дэвис - 2, Джонс - 2, Холмс - 2, Гилл, Шампани
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