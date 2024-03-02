Расселл Уэстбрук получил перелом левой руки в матче с «Вашингтоном»

Защитник «Лос-Анджелес Клипперс» Рассел Уэстбрук принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Вашингтон Уизардс». После третьей четверти счёт 110:85 в пользу «Клипперс».

Как сообщает североамериканский журналист и инсайдер The Athletic Шэмс Чарания в своих социальных сетях, Уэстбрук получил травму руки и был вынужден покинуть площадку до завершения матча. По информации источника, у 35-летнего баскетболиста перелом левой руки. Сроки восстановления неизвестны.

В нынешнем сезоне Уэстбрук сыграл 57 матчей, в которых в среднем набирал 11,1 очка, совершал 5,2 подбора и отдавал 4,5 передачи. После 57 матчей «Клипперс» занимает четвёртое место в Западной конференции с 37 победами и 20 поражениями.