Единая лига сезона-2023/2024: расписание матчей 2 марта
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В субботу, 2 марта, пройдёт игровой день в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Будут сыграны два матча. Первыми на паркет «Арены-Север» выйдут красноярский «Енисей» и «Парма». Затем пройдёт матч в Казани между действующим чемпионом Единой лиги УНИКСом и краснодарским «Локомотивом-Кубань».
12:00: «Енисей» — «Парма»
Единая лига ВТБ . Группа А
02 марта 2024, суббота. 12:00 МСК
Енисей
Красноярский край
Не начался
Парма
Пермский край
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Где смотреть: официальный сайт Единой лиги ВТБ
Турнирное положение: «Енисей» (16-11) — пятое место группы А; «Парма» (16-11) — шестое место группы А
14:00: УНИКС — «Локомотив-Кубань»
Единая лига ВТБ . Группа А
02 марта 2024, суббота. 14:00 МСК
УНИКС
Казань
Не начался
Локомотив-Кубань
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Где смотреть: официальный сайт Единой лиги ВТБ
Турнирное положение: УНИКС (21-6) — второе место группы А; «Локомотив-Кубань» (19-8) — третье место группы А
На данный момент турнирную таблицу группы А возглавляет московский ЦСКА с результатом в 22 победы при шести поражениях.
Комментарии
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