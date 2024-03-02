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Яннис Адетокунбо повторил достижение трёх именитых игроков НБА

Яннис Адетокунбо повторил достижение трёх именитых игроков НБА
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Тяжёлый форвард и лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо стал в один ряд с тремя выдающимися игроками: Уилтом Чемберленом, Бобом Макаду, а также Джоэлом Эмбиидом, который сейчас выступает за «Филадельфию Сиксерс».

Как информирует статистический сервис StatMuse, всем четверым принадлежит достижение статистической линейки 45/15/5 при реализации 70% бросков.

Отметим, что в последнем матче регулярного чемпионата с «Чикаго Буллз» греческий форвард набрал 46 очков, сделал 16 подборов и отдал шесть результативных передач. Яннис реализовал 16 из 22 бросков с игры (72,7%) и 12 из 16 с линии (75%). «Милуоки» победил «Чикаго» со счётом 113:97.

Яннис Адетокунбо подсел к болельщику в первых рядах:

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