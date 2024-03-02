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УНИКС — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
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Александр Секулич назвал сильные стороны УНИКСа перед матчем с «Локомотивом-Кубань»

Александр Секулич назвал сильные стороны УНИКСа перед матчем с «Локомотивом-Кубань»
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Главный тренер краснодарского «Локомотива-Кубань» Александр Секулич рассказал о сильных сторонах действующего чемпиона Единой лиги ВТБ казанского УНИКСа перед очным матчем второго этапа регулярного чемпионата сезона-2023/2024.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«Сильные стороны УНИКСа? Это хорошая и опытная команда. Мы готовимся к ним с максимальной серьёзностью. Их самой сильной стороной я бы назвал защиту. Благодаря ей они создают себе быстрые отрывы и набирают лёгкие очки», — приводит слова Секулича официальный сайт «Локомотива-Кубань».

На данный момент «Локомотив-Кубань» занимает третье место в группе А с 19 победами при восьми поражениях. В свою очередь, УНИКС расположился на второй строчке группы А с 21 победами при шести поражениях. Команды встретятся между собой 2 марта в 14:00 мск.

Напомним, УНИКС является действующим чемпионом Единой лиги ВТБ. В финале плей-офф прошлого сезона казанцы одолели «Локомотив-Кубань» со счётом 4-1.

Единая лига ВТБ . Группа А
02 марта 2024, суббота. 14:00 МСК
УНИКС
Казань
Не начался
Локомотив-Кубань
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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