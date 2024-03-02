Баскетболист «Уралмаша» получил памятный подарок от клуба-дебютанта Единой лиги ВТБ

Атакующий защитник «Уралмаша» Кирилл Писклов провёл за команду из Екатеринбурга 150 матчей. Исполнительный директор баскетбольного клуба Сергей Доманов вручил игроку памятную майку, на которой отмечено данное достижение.

Фото: БК «Уралмаш»

«Кирилл выступает за наш клуб уже четвёртый сезон и вносит огромный вклад в его развитие. Благодарим Кирилла за преданность команде», — говорится в заявлении пресс-службы «Уралмаша».

Напомним, «Уралмаш» является дебютантом Единой лиги ВТБ. На данный момент команда из Екатеринбурга занимает первое место в группе Б второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024. «Уралмаш» с Пискловым в составе победил в пяти матчах кряду, а в последнем из них на домашнем паркете переиграл «Пари Нижний Новгород» со счётом 83:78.