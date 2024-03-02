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Баскетболист «Уралмаша» получил памятный подарок от клуба-дебютанта Единой лиги ВТБ

Баскетболист «Уралмаша» получил памятный подарок от клуба-дебютанта Единой лиги ВТБ
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Атакующий защитник «Уралмаша» Кирилл Писклов провёл за команду из Екатеринбурга 150 матчей. Исполнительный директор баскетбольного клуба Сергей Доманов вручил игроку памятную майку, на которой отмечено данное достижение.

Фото: БК «Уралмаш»

«Кирилл выступает за наш клуб уже четвёртый сезон и вносит огромный вклад в его развитие. Благодарим Кирилла за преданность команде», — говорится в заявлении пресс-службы «Уралмаша».

Напомним, «Уралмаш» является дебютантом Единой лиги ВТБ. На данный момент команда из Екатеринбурга занимает первое место в группе Б второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024. «Уралмаш» с Пискловым в составе победил в пяти матчах кряду, а в последнем из них на домашнем паркете переиграл «Пари Нижний Новгород» со счётом 83:78.

Единая лига ВТБ . Группа Б
29 февраля 2024, четверг. 17:00 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
83 : 78
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Уралмаш: Уиттакер - 20, Эллис - 18, Нэвелс - 16, Нэльсон - 9, Глазунов - 7, Даглас - 7, Писклов - 6, Пынько, Новиков, Балашов, Михеев, Прощенко
Пари Нижний Новгород: Воронцевич - 24, Стребков - 18, Ганькевич - 11, Беленицкий - 7, Близнюк - 6, Бабурин - 6, Гафуров - 4, Ивлев - 2, Чадов, Понкрашов, Новакович, Зоткин
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