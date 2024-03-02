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Рики Рубио сыграл первый матч за «Барселону» после возвращения в команду

Рики Рубио сыграл первый матч за «Барселону» после возвращения в команду
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Разыгрывающий «Барселоны» Рики Рубио сыграл первый матч за команду после возращения. Прославленный баскетболист принял участие в матче регулярного чемпионата Евролиги с «Монако». Рики провёл на площадке чуть более 11 минут и за это время набрал пять очков, а также совершил два подбора и отдал одну результативную передачу.

Евролига . Регулярный чемпионат. 27-й тур
01 марта 2024, пятница. 22:30 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
67 : 77
Монако
Монако, Монако
Барселона: Да Силва, Веселы, Брисуэла, Рубио, Калинич, Саторански, Эрнангомес, Лапровиттола, Абринес, Паркер, Ннаджи, Йокубайтис
Монако: Окобо, Блоссомгейм, Браун, Диалло, Корнели, Джайте, Уокер, Мотеюнас, Тарпей, Стразель, Холл, Джеймс

Рубио начал игру на скамейке запасных и вышел на площадку на первых минутах второй четверти. Игрок был встречен громкими овациями испанских болельщиков на арене «Палау Блауграна». Дебют для Рубио был омрачён поражением «Барселоны». Каталонский клуб уступил со счётом 67:77.

Напомним, прошлым летом испанский игрок объявил о приостановлении спортивной карьеры из-за психологических проблем. Рубио уже выступал за «Барселону» — это было в период с 2009 по 2011 год.

Евролига. «Барселона» — «Монако»:

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