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Тренер «Минска» поделился мнением о матче с «Автодором» в Единой лиге

Тренер «Минска» поделился мнением о матче с «Автодором» в Единой лиге
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Исполняющий обязанности главного тренера белорусского «Минска» Алексей Суховецкий поделился мнением о том, как во время паузы в Единой лиге ВТБ команда провела время. При этом специалист затронул тему предстоящего матча с саратовским «Автодором» в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«Возвращаемся после небольшого перерыва. В это время мы отлично поработали, хотя были в неполном составе: Джарред по семейным обстоятельствам уезжал в Канаду, Якоб был задействован в сборной Словении. Те ребята, которые находились здесь, проделали отличную работу. Сейчас мы под нагрузкой, надеюсь, что в ближайшую неделю выйдем на хорошую физическую форму. На матч с “Автодором” едем пока в усечённом составе по определённым обстоятельствам. Приложим все усилия, чтобы стать лучше как команда и будем подбираться к поставленным задачам», – приводит слова Суховецкого пресс-служба «Минска».

На данный момент «Минск» занимает последнее место в группе «Б» второго этапа регулярного чемпионата. Команда из столицы Беларуси не выиграла ни одного матча в сезоне – 28 поражений подряд. «Минск» на выезде встретится с «Автодором» завтра, 3 марта, в 14:00 мск.

Единая лига ВТБ . Группа Б
03 марта 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Автодор
Саратов
Не начался
Минск
Минск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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