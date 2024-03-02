«Они не понимают». Зайон Уильямсон отреагировал на критику в свой адрес

Тяжёлый форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон прокомментировал критику, с которой сталкивается регулярно.

«Люди не понимают, как сильно на самом деле я люблю это дерьмо. Я вкладываю все силы в то, чтобы делать всё возможное для команды и для болельщиков, которые поддерживают меня в Новом Орлеане», — приводит слова Уильямсона The Athletic.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Уильямсон в среднем за матч набирает 22,6 очка, совершает 5,5 подбора и отдаёт 5,1 передачи. К настоящему моменту Зайон принял участие в 48 играх.

«Нью-Орлеан» занимает шестое место в турнирной таблице НБА Западной конференции. В активе «Пеликанс» 36 побед при 25 поражениях.

Ранее о Зайоне высказался аналитик ESPN Зак Лоу.