Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
УНИКС — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Форвард МБА Барашков рассказал, что «убило» клуб в матче с «Самарой» в Единой лиге

Форвард МБА Барашков рассказал, что «убило» клуб в матче с «Самарой» в Единой лиге
Аудио-версия:
Комментарии

Форвард баскетбольного клуба МБА Максим Барашков рассказал о главных причинах поражения от «Самары» в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«Проиграли подбор, не сделали в защите то, что отрабатывали. «Самара» забрала 14 подборов на нашем щите – это 14 дополнительных атак, что нас, наверное, и «убило». Не нужно считать шансы на выход в плей-ин – мы просто должны выходить и играть. Нужно цепляться за то, что мы имеем. Будем готовиться к следующей встрече с «Автодором» и стараться выигрывать», – приводит слова Барашкова пресс-служба МБА в своих социальных сетях.

Напомним, «Самара» на выезде победила МБА со счётом 79:69. На данный момент «Самара» занимает второе место в группе «Б», уступая лишь екатеринбургскому «Уралмашу» по дополнительным показателям. В свою очередь, МБА расположилась на шестой строчке из восьми команд в турнирной таблице группы Б.

Единая лига ВТБ . Группа Б
01 марта 2024, пятница. 20:00 МСК
МБА
Москва
Окончен
69 : 79
Самара
Самара
МБА: Касаткин - 21, Трушкин - 14, Хоменко - 11, Барашков - 8, Минченко - 6, Голдырев - 3, Исмаилов - 2, Личутин - 2, Лопатин - 2, Шейко, Якушин, Коновалов
Самара: Роберсон - 19, Томпсон - 16, Далтон - 12, Ребич - 11, Умрихин - 8, Платонов - 7, Гудумак - 3, Викторов - 3, Зверев, Амосов
Сейчас читают:
Видео
Видеообзор матча МБА — «Самара» в Единой лиге
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android