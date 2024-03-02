Форвард МБА Барашков рассказал, что «убило» клуб в матче с «Самарой» в Единой лиге

Форвард баскетбольного клуба МБА Максим Барашков рассказал о главных причинах поражения от «Самары» в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Проиграли подбор, не сделали в защите то, что отрабатывали. «Самара» забрала 14 подборов на нашем щите – это 14 дополнительных атак, что нас, наверное, и «убило». Не нужно считать шансы на выход в плей-ин – мы просто должны выходить и играть. Нужно цепляться за то, что мы имеем. Будем готовиться к следующей встрече с «Автодором» и стараться выигрывать», – приводит слова Барашкова пресс-служба МБА в своих социальных сетях.

Напомним, «Самара» на выезде победила МБА со счётом 79:69. На данный момент «Самара» занимает второе место в группе «Б», уступая лишь екатеринбургскому «Уралмашу» по дополнительным показателям. В свою очередь, МБА расположилась на шестой строчке из восьми команд в турнирной таблице группы Б.