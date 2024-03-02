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Ник Калатес вышел на первое место в истории Евролиги по перехватам

Ник Калатес вышел на первое место в истории Евролиги по перехватам
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Бывший баскетболист «Локомотива-Кубань» Ник Калатес, который сейчас выступает за турецкий «Фенербахче», вышел на первое место по совершённым перехватам в истории Евролиги. Его он делит с экс-игроком «Панатинаикоса» Димитрисом Диамантидисом, который уже завершил карьеру. На счету обоих сейчас по 434 перехвата.

У располагающегося в настоящий момент на третьем месте атакующего защитника мадридского «Реала» Руди Фернандеса 364 перехвата.

Помимо «Фенербахче» и «Локомотива-Кубань», Калатес выступал за такие команды, как «Панатинаикос», «Мемфис Гриззлиз» и «Барселона». Он является бронзовым медалистом чемпионата Европы 2009 года в составе сборной Греции.

Евролига. «Фенербахче» — «Баскония»:

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