Перасович прокомментировал домашнюю победу УНИКСа над «Локомотивом-Кубань»

Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович высказался после матча в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с краснодарским «Локомотивом-Кубань», в котором его команда одержала победу со счётом 80:76.

«Мы здорово начали матч против такого сильного соперника, как «Локомотив-Кубань», быстро добившись преимущества. Но после большого перерыва «Локо» выглядел значительно лучше, а у нас во второй четверти травмировался Дмитрий Кулагин, что изменило наш игровой план.

В третьем периоде игра сравнялась, краснодарцы действовали с тремя «большими» на площадке, а наш важный игрок обороны Исмаэль Бако быстро набрал фолы. Исход встречи решился в заключительные две минуты матча. Мы приняли правильные решения и победили», — приводит слова Перасовича официальный сайт УНИКСа.