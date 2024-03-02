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Перасович прокомментировал домашнюю победу УНИКСа над «Локомотивом-Кубань»

Перасович прокомментировал домашнюю победу УНИКСа над «Локомотивом-Кубань»
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Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович высказался после матча в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с краснодарским «Локомотивом-Кубань», в котором его команда одержала победу со счётом 80:76.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«Мы здорово начали матч против такого сильного соперника, как «Локомотив-Кубань», быстро добившись преимущества. Но после большого перерыва «Локо» выглядел значительно лучше, а у нас во второй четверти травмировался Дмитрий Кулагин, что изменило наш игровой план.

В третьем периоде игра сравнялась, краснодарцы действовали с тремя «большими» на площадке, а наш важный игрок обороны Исмаэль Бако быстро набрал фолы. Исход встречи решился в заключительные две минуты матча. Мы приняли правильные решения и победили», — приводит слова Перасовича официальный сайт УНИКСа.

Единая лига ВТБ . Группа А
02 марта 2024, суббота. 14:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
80 : 76
Локомотив-Кубань
Краснодар
УНИКС: Димитриевич, Рейнольдс, Д. Кулагин, Лабери, Зайцев, Найт, Тихоненко, Бако, Стуленков, Колесников, Одиноков, Грин
Локомотив-Кубань: Бэрфорд, Щербенев, Ндур, Темиров, Мартюк, Елатонцев, Узинский, Уайт, Ведищев, Сычков, Емченко
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