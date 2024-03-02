Скип Бэйлесс сравнил Леброна Джеймса с Майклом Джорданом

Известный аналитик НБА и большой критик Леброна Джеймса Скип Бэйлесс привёл необычное сравнение лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» с Майклом Джорданом.

«Леброну хорошо, он играет один за одним матчи против худших команд НБА. Сейчас он сыграл 5 из 10 матчей. Майкл Джордан сыграл все 82 игр девять раз, один раз 81 и один раз 80», — написал Бэйлесс на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Бэйлесс всю свою жизнь был ярым поклонником Джордана и всегда утверждал, что Майкл – величайший игрок всех времен. Он много раз заявлял, что Леброн может стать величайшим, но всегда критиковал Джеймса по малейшему поводу.

Уже завтра, 3 марта, Леброн Джеймс в матче против «Денвер Наггетс» может набрать своё 40 000 очко за карьеру и стать первым игроком в истории НБА, который сумеет этого добиться. В настоящий момент на счету Леброна 39 991 очко за карьеру — больше, чем у кого бы то ни было. Карим Абдул-Джаббар, занимающий второе место и уже завершивший карьеру, имеет 38 387 очков.