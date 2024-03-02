Стив Керр: правила НБА слишком лояльны к игрокам атаки

Тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр считает, что рефери должны строже наказывать игроков нападения, которые стали слишком часто прорываться к кольцу в надежде заработать на себе фол.

«На мой взгляд, лига в целом идёт в верном направлении. Здесь много способных игроков, игра стала более эффективна. Единственное что стоит изменить это судейство. У нас слишком лояльное отношение к нападающим.

Им слишком много позволяется и они, чувствуя это, занимаются всякой ерундой, с легкостью зарабатывая на себе фолы. Если бы я был болельщиком, я бы не хотел смотреть вторую половину матчей. Это отвратительно, просто выпрашивание фолов. У игроков есть такая возможность, и они в полной мере пользуются этим», — приводит слова Керра Sportskeeda.