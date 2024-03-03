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Деджонте Мюррей проигнорировал рефери, судья Тони Бразерс выдал технический игроку

Деджонте Мюррей проигнорировал рефери, судья Тони Бразерс выдал технический игроку
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Атакующий защитник «Атланты Хоукс» Деджонте Мюррей принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Бруклин Нетс», в котором его команда потерпела поражение со счётом 102:114.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

В концовке заключительной четверти Мюррей, сидя на скамейке запасных, отказался реагировать на слова судьи Тони Бразерса. После этого эпизода Бразерс принял решение наказать баскетболиста техническим фолом. Однако точно неизвестно, связано ли это с тем, что защитник ранее что-то сказал рефери.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

27-летний Мюррей, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 35 минут, набрав суммарно 20 очков (8 из 19 с игры, где 2 из 8 — трёхочковые), 11 результативных передач, шесть подборов, два перехвата и один блок-шот. Показатель «плюс-минус» атакующего защитника по итогам встречи составил «-14».

НБА - регулярный чемпионат
02 марта 2024, суббота. 23:00 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
114 : 102
Атланта Хоукс
Атланта
Бруклин Нетс: Бриджес - 38, Джонсон - 23, Шрёдер - 14, Клэкстон - 12, Финни-Смит - 11, Шарп - 6, Смит - 3, Уилсон - 3, Уокер - 2, Уотфорд - 2, Бэйтс-Диоп, Томас
Атланта Хоукс: Бей - 23, Мюррей - 20, Хантер - 15, Богданович - 13, Капела - 11, Фернанду - 10, Джонсон - 7, Бафкин - 3, Форрест, Оконгву, Мэтьюз, Мэттьюз
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