Деджонте Мюррей проигнорировал рефери, судья Тони Бразерс выдал технический игроку

Атакующий защитник «Атланты Хоукс» Деджонте Мюррей принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Бруклин Нетс», в котором его команда потерпела поражение со счётом 102:114.

В концовке заключительной четверти Мюррей, сидя на скамейке запасных, отказался реагировать на слова судьи Тони Бразерса. После этого эпизода Бразерс принял решение наказать баскетболиста техническим фолом. Однако точно неизвестно, связано ли это с тем, что защитник ранее что-то сказал рефери.

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27-летний Мюррей, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 35 минут, набрав суммарно 20 очков (8 из 19 с игры, где 2 из 8 — трёхочковые), 11 результативных передач, шесть подборов, два перехвата и один блок-шот. Показатель «плюс-минус» атакующего защитника по итогам встречи составил «-14».