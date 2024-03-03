Джимми Батлер повторил достижение Алонзо Моурнинга в «Майами»

Лёгкий форвард и лидер «Майами Хит» Джимми Батлер принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Ютой Джаз», в котором его команда одержала победу со счётом 126:120.

Батлер в общей сложности провёл на площадке 36 минут, набрав суммарно 37 очков (12 из 19 с игры, где 3 из 3 — трёхочковые), семь результативных передач, три подбора, один перехват и один блок-шот. Показатель «плюс-минус» лёгкого форварда по итогам встречи составил «+14».

Таким образом, 34-летний баскетболист вышел на четвёртое место в истории клуба по количеству игр как минимум с 35 набранными очками, сравнявшись с Алонзо Моурнингом, — 13. Отметим, что в первую тройку входят Дуэйн Уэйд (85), Леброн Джеймс (45) и Глен Райс (23).