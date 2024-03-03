Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Автодор — Минск. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Джимми Батлер повторил достижение Алонзо Моурнинга в «Майами»

Джимми Батлер повторил достижение Алонзо Моурнинга в «Майами»
Комментарии

Лёгкий форвард и лидер «Майами Хит» Джимми Батлер принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Ютой Джаз», в котором его команда одержала победу со счётом 126:120.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Батлер в общей сложности провёл на площадке 36 минут, набрав суммарно 37 очков (12 из 19 с игры, где 3 из 3 — трёхочковые), семь результативных передач, три подбора, один перехват и один блок-шот. Показатель «плюс-минус» лёгкого форварда по итогам встречи составил «+14».

Таким образом, 34-летний баскетболист вышел на четвёртое место в истории клуба по количеству игр как минимум с 35 набранными очками, сравнявшись с Алонзо Моурнингом, — 13. Отметим, что в первую тройку входят Дуэйн Уэйд (85), Леброн Джеймс (45) и Глен Райс (23).

НБА - регулярный чемпионат
03 марта 2024, воскресенье. 01:00 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
126 : 120
Юта Джаз
Ньютаун
Майами Хит: Батлер - 37, Адебайо - 23, Мартин - 18, Розир - 14, Жакез-мл. - 12, Робинсон - 12, Йович - 8, Хайсмит - 2, Райт, Кэйн, Хироу, Суидер, Робинсон, Брайант
Юта Джаз: Джордж - 31, Маркканен - 25, Секстон - 18, Коллинс - 18, Хендрикс - 8, Хортон-Такер - 7, Юртсевен - 7, Сенсабо - 6, Данн, Льюис, Саманич
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android