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Единая лига ВТБ сезона-2023/2024: расписание матчей 3 марта 2024 года, во сколько начало, где смотреть

Единая лига сезона-2023/2024: расписание матчей 3 марта
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В воскресенье, 3 марта, пройдёт игровой день в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Будут сыграны три матча. Первыми на паркет «Велотрек Сарыарка» выйдут казахстанская «Астана» и «Пари Нижний Новгород». Затем пройдёт матч в Саратове между местным «Автодором» и «Минском». Игровой день завершится встречей «Руна» — «Уралмаш», которая пройдёт в Москве.

13:00: «Астана» — «Пари Нижний Новгород»

Единая лига ВТБ . Группа Б
03 марта 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Астана
Астана
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Где смотреть: официальный сайт Единой лиги ВТБ.
Турнирное положение: «Астана» (10-17) — пятое место группы Б; «Пари Нижний Новгород» (7-21) — седьмое место группы Б.

14:00: «Автодор» — «Минск»

Единая лига ВТБ . Группа Б
03 марта 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Автодор
Саратов
Не начался
Минск
Минск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Где смотреть: официальный сайт Единой лиги ВТБ.
Турнирное положение: «Автодор» (12-16) — четвёртое место группы Б; «Минск» (0-28) — восьмое место группы Б.

17:00: «Руна» — «Уралмаш»

Единая лига ВТБ . Группа Б
03 марта 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Руна
Москва
Не начался
Уралмаш
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Где смотреть: официальный сайт Единой лиги ВТБ.
Турнирное положение: «Руна» (12-16) — третье место группы Б; «Уралмаш» (16-13) — первое место группы Б.

На данный момент турнирную таблицу группы А возглавляет казанский УНИКС с результатом в 22 победы при шести поражениях.

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