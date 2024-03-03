Единая лига сезона-2023/2024: расписание матчей 3 марта

В воскресенье, 3 марта, пройдёт игровой день в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Будут сыграны три матча. Первыми на паркет «Велотрек Сарыарка» выйдут казахстанская «Астана» и «Пари Нижний Новгород». Затем пройдёт матч в Саратове между местным «Автодором» и «Минском». Игровой день завершится встречей «Руна» — «Уралмаш», которая пройдёт в Москве.
13:00: «Астана» — «Пари Нижний Новгород»
Где смотреть: официальный сайт Единой лиги ВТБ.
Турнирное положение: «Астана» (10-17) — пятое место группы Б; «Пари Нижний Новгород» (7-21) — седьмое место группы Б.
14:00: «Автодор» — «Минск»
Где смотреть: официальный сайт Единой лиги ВТБ.
Турнирное положение: «Автодор» (12-16) — четвёртое место группы Б; «Минск» (0-28) — восьмое место группы Б.
17:00: «Руна» — «Уралмаш»
Где смотреть: официальный сайт Единой лиги ВТБ.
Турнирное положение: «Руна» (12-16) — третье место группы Б; «Уралмаш» (16-13) — первое место группы Б.
На данный момент турнирную таблицу группы А возглавляет казанский УНИКС с результатом в 22 победы при шести поражениях.
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