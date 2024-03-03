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Леброн Джеймс набирает 40 000 очков за карьеру. Видео

Леброн Джеймс набирает 40 000 очков за карьеру. Видео
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На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимает «Денвер Наггетс». На момент написания новости счёт на табло — 40:32 в пользу «Лейкерс».

НБА - регулярный чемпионат
03 марта 2024, воскресенье. 04:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
2-я четверть
65 : 58
Денвер Наггетс
Денвер
Лос-Анджелес Лейкерс: Расселл, Дэвис, Мэйс, Реддиш, Кристи, Хэйс, Принс, Ривз, Джеймс, Динвидди, Хатимура
Денвер Наггетс: Браун, Портер, Строутер, Тайсон, Джордан, Джексон, Уотсон, Холидэй, Йокич, Ннаджи, Пикетт, Маррей, Хафф, Гордон

Примечательно, что звёздный лёгкий форвард и лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс во время встречи достиг отметки в 40 000 набранных очков за профессиональную карьеру. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео исторического события.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В нынешнем сезоне 39-летний Джеймс принял участие в 53 матчах, набирая в среднем 25,3 очка, 7,9 результативные передачи и 7,1 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 52,2, трёхочковых — 40,8. На данный момент «озёрники» занимает 10-е место на Западе (33-28).

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Первый и единственный. Каким был путь Леброна Джеймса к отметке в 40 тыс. очков за карьеру
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