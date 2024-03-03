Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Руна — Уралмаш. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Леброн Джеймс празднует 40 000 очков за карьеру. Фото

Леброн Джеймс празднует 40 000 очков за карьеру. Фото
Аудио-версия:
Комментарии

На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимает «Денвер Наггетс». На момент написания новости счёт на табло — 52:45 в пользу домашней команды.

НБА - регулярный чемпионат
03 марта 2024, воскресенье. 04:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
114 : 124
Денвер Наггетс
Денвер
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 26, Хатимура - 23, Ривз - 19, Расселл - 17, Дэвис - 17, Хэйс - 4, Реддиш - 3, Динвидди - 3, Принс - 2, Мэйс, Кристи
Денвер Наггетс: Йокич - 35, Портер - 25, Маррей - 24, Гордон - 18, Холидэй - 13, Уотсон - 7, Браун - 2, Строутер, Тайсон, Джордан, Джексон, Ннаджи, Пикетт, Хафф

Во время встречи лёгкий форвард, лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс достиг отметки в 40 000 набранных очков за профессиональную карьеру, став таким образом первым игроком в истории НБА с таким количеством. Пресс-служба клуба из Калифорнии опубликовала фотографию, где Джеймс демонстрирует соответствующий жест.

Леброн Джеймс

Леброн Джеймс

Фото: Социальные сети «Лейкерс»

В нынешнем сезоне 39-летний Джеймс принял участие в 53 матчах, набирая в среднем 25,3 очка, 7,9 результативные передачи и 7,1 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 52,2, трёхочковых — 40,8. На данный момент «озёрники» занимает 10-е место на Западе (33-28).

Сейчас читают:
Первый и единственный. Каким был путь Леброна Джеймса к отметке в 40 тыс. очков за карьеру
Первый и единственный. Каким был путь Леброна Джеймса к отметке в 40 тыс. очков за карьеру
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android