Леброн Джеймс празднует 40 000 очков за карьеру. Фото

На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимает «Денвер Наггетс». На момент написания новости счёт на табло — 52:45 в пользу домашней команды.

Во время встречи лёгкий форвард, лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс достиг отметки в 40 000 набранных очков за профессиональную карьеру, став таким образом первым игроком в истории НБА с таким количеством. Пресс-служба клуба из Калифорнии опубликовала фотографию, где Джеймс демонстрирует соответствующий жест.

Леброн Джеймс Фото: Социальные сети «Лейкерс»

В нынешнем сезоне 39-летний Джеймс принял участие в 53 матчах, набирая в среднем 25,3 очка, 7,9 результативные передачи и 7,1 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 52,2, трёхочковых — 40,8. На данный момент «озёрники» занимает 10-е место на Западе (33-28).