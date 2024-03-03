Перкинс заявил о том, что у арены «Лейкерс» нужно установить статую в честь Леброна

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), чемпион лиги 2008 года, а ныне телеведущий и эксперт Кендрик Перкинс отреагировал на статистическое достижение лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса — 40 000 очков за карьеру.

«Лучше приготовиться к разработке статуи в честь Леброна Джеймса возле арены «Лейкерс». Величайших всех времён и народов!» — заявил Перкинс в эфире на ESPN.

В нынешнем сезоне 39-летний Джеймс принял участие в 53 матчах, набирая в среднем 25,3 очка, 7,9 результативные передачи и 7,1 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 52,2, трёхочковых — 40,8. На данный момент «озёрники» занимает 10-е место на Западе (33-28).