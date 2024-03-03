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«Лейкерс» уступили «Денверу» в историческом матче с 40-тысячным очком Леброна Джеймса

«Лейкерс» уступили «Денверу» в историческом матче с 40-тысячным очком Леброна Джеймса
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В ночь со 2 на 3 марта мск на площадке «Крипто.ком Арены» в американском Лос-Анджелесе завершился исторический матч регулярного чемпионата НБА. «Лос-Анджелес Лейкерс» проиграли на своём паркете «Денвер Наггетс» со счётом 114:124. Лёгкий форвард хозяев Леброн Джеймс первым в истории НБА набрал 40 тысяч очков за карьеру.

НБА - регулярный чемпионат
03 марта 2024, воскресенье. 04:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
114 : 124
Денвер Наггетс
Денвер
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 26, Хатимура - 23, Ривз - 19, Расселл - 17, Дэвис - 17, Хэйс - 4, Реддиш - 3, Динвидди - 3, Принс - 2, Мэйс, Кристи
Денвер Наггетс: Йокич - 35, Портер - 25, Маррей - 24, Гордон - 18, Холидэй - 13, Уотсон - 7, Браун - 2, Строутер, Тайсон, Джордан, Джексон, Ннаджи, Пикетт, Хафф

Во второй четверти этого матча 39-летний форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс набрал 9 очков и первым в истории ассоциации смог достичь отметки в 40 тысяч очков за карьеру, счёт в этот момент был 40:32 в пользу хозяев площадки.

Всего по итогам игры на счету Леброна 26 очков, а также четыре подбора и девять результативных передач. «Наггетс» одержали шестую победу подряд в регулярном чемпионате.

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Первый и единственный. Каким был путь Леброна Джеймса к отметке в 40 тыс. очков за карьеру
Первый и единственный. Каким был путь Леброна Джеймса к отметке в 40 тыс. очков за карьеру
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