«Лейкерс» уступили «Денверу» в историческом матче с 40-тысячным очком Леброна Джеймса

В ночь со 2 на 3 марта мск на площадке «Крипто.ком Арены» в американском Лос-Анджелесе завершился исторический матч регулярного чемпионата НБА. «Лос-Анджелес Лейкерс» проиграли на своём паркете «Денвер Наггетс» со счётом 114:124. Лёгкий форвард хозяев Леброн Джеймс первым в истории НБА набрал 40 тысяч очков за карьеру.

Во второй четверти этого матча 39-летний форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс набрал 9 очков и первым в истории ассоциации смог достичь отметки в 40 тысяч очков за карьеру, счёт в этот момент был 40:32 в пользу хозяев площадки.

Всего по итогам игры на счету Леброна 26 очков, а также четыре подбора и девять результативных передач. «Наггетс» одержали шестую победу подряд в регулярном чемпионате.