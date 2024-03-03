Сегодня, в ночь со 2 на 3 марта мск, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата было запланировано пять матчей. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 3 марта

«Бруклин Нетс» – «Атланта Хоукс» — 114: 102.

«Майами Хит» – «Юта Джаз» — 126: 120.

«Мемфис Гриззлиз» – «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 100: 107 OT.

«Лос-Анджелес Лейкерс» – «Денвер Наггетс» — 114: 124.

«Финикс Санз» – «Хьюстон Рокетс» — 109: 118.

Главным событием сегодняшнего игрового дня стало уникальное достижение 39-летнего лёгкого форварда «Лос-Анджелес Леброна Джеймса, который стал единственным игроком в истории НБА, достигшим отметки 40 тысяч набранных очков за карьеру.