Все результаты игрового дня НБА 3 марта
Поделиться
Сегодня, в ночь со 2 на 3 марта мск, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата было запланировано пять матчей. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.
Все результаты игрового дня НБА 3 марта
- «Бруклин Нетс» – «Атланта Хоукс» — 114: 102.
- «Майами Хит» – «Юта Джаз» — 126: 120.
- «Мемфис Гриззлиз» – «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 100: 107 OT.
- «Лос-Анджелес Лейкерс» – «Денвер Наггетс» — 114: 124.
- «Финикс Санз» – «Хьюстон Рокетс» — 109: 118.
Главным событием сегодняшнего игрового дня стало уникальное достижение 39-летнего лёгкого форварда «Лос-Анджелес Леброна Джеймса, который стал единственным игроком в истории НБА, достигшим отметки 40 тысяч набранных очков за карьеру.
НБА - регулярный чемпионат
02 марта 2024, суббота. 23:00 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
114 : 102
Атланта Хоукс
Атланта
Бруклин Нетс: Бриджес - 38, Джонсон - 23, Шрёдер - 14, Клэкстон - 12, Финни-Смит - 11, Шарп - 6, Смит - 3, Уилсон - 3, Уокер - 2, Уотфорд - 2, Бэйтс-Диоп, Томас
Атланта Хоукс: Бей - 23, Мюррей - 20, Хантер - 15, Богданович - 13, Капела - 11, Фернанду - 10, Джонсон - 7, Бафкин - 3, Форрест, Оконгву, Мэтьюз, Мэттьюз
НБА - регулярный чемпионат
03 марта 2024, воскресенье. 01:00 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
126 : 120
Юта Джаз
Ньютаун
Майами Хит: Батлер - 37, Адебайо - 23, Мартин - 18, Розир - 14, Жакез-мл. - 12, Робинсон - 12, Йович - 8, Хайсмит - 2, Райт, Кэйн, Хироу, Суидер, Робинсон, Брайант
Юта Джаз: Джордж - 31, Маркканен - 25, Секстон - 18, Коллинс - 18, Хендрикс - 8, Хортон-Такер - 7, Юртсевен - 7, Сенсабо - 6, Данн, Льюис, Саманич
НБА - регулярный чемпионат
03 марта 2024, воскресенье. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
100 : 107
ОТ
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Мемфис Гриззлиз: Уильямс Мл. - 21, Альдама - 21, Джексон - 17, Уильямс - 9, Хёрт - 7, Стивенс - 7, Ларэвиа - 6, Кеннард - 5, Гудвин - 4, Кончар - 3, Джексон, Ватанабэ
Портленд Трэйл Блэйзерс: Саймонс - 30, Уокер - 18, Камара - 15, Хагенс - 13, Рит - 12, Бэнтон - 10, Грант - 5, Тибулл - 2, Мюррэй - 2, Браун, Шарп, Рупер
НБА - регулярный чемпионат
03 марта 2024, воскресенье. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
109 : 118
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Финикс Санз: Дюрант - 30, Букер - 24, О'Нил - 20, Окоги - 7, Бил - 7, Нуркич - 7, Бол - 5, Янг - 4, Аллен - 2, Ойбанкс - 2, Ли - 1, Маледон, Родди
Хьюстон Рокетс: Грин - 34, Ванвлит - 24, Шенгюн - 21, Смит II - 14, Брукс - 11, Томпсон - 9, Уитмор - 4, Грин - 1, Ландейл, Холидей, Тэйт, Уильямс, Баллок, Марьянович
НБА - регулярный чемпионат
03 марта 2024, воскресенье. 04:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
114 : 124
Денвер Наггетс
Денвер
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 26, Хатимура - 23, Ривз - 19, Расселл - 17, Дэвис - 17, Хэйс - 4, Реддиш - 3, Динвидди - 3, Принс - 2, Мэйс, Кристи
Денвер Наггетс: Йокич - 35, Портер - 25, Маррей - 24, Гордон - 18, Холидэй - 13, Уотсон - 7, Браун - 2, Строутер, Тайсон, Джордан, Джексон, Ннаджи, Пикетт, Хафф
Комментарии
- 3 марта 2024
-
08:32
-
08:26
-
08:00
-
07:45
-
07:28
-
07:14
-
06:48
-
06:28
-
05:49
-
05:30
-
05:10
-
05:10
-
04:19
-
04:00
-
03:43
-
03:30
-
03:11
-
00:17
- 2 марта 2024
-
22:30
-
21:43
-
21:24
-
19:45
-
18:41
-
18:26
-
17:45
-
17:44
-
17:40
-
17:35
-
17:24
-
16:23
-
16:22
-
16:17
-
16:12
-
16:03
-
15:56