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Бил был удалён во время матча «Финикс» — «Хьюстон» за толчок в лицо соперника

Бил был удалён во время матча «Финикс» — «Хьюстон» за толчок в лицо соперника
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Сегодня, 3 марта, завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Финикс Санз» принимал на своей площадке «Хьюстон Рокетс». Игра завершилась со счётом 118:109 в пользу гостевой команды.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Отметим, что в середине третьей четверти атакующий защитник «Финикс Санз» Брэдли Бил досрочно завершил встречу после того, как вступил в конфронтацию с атакующим защитником «Хьюстона» Джейленом Грином. Во время эпизода Бил оттолкнул соперника.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, что в составе победителей самым результативным игроком стал всё тот же Джейлен Грин, проведший на площадке в общей сложности 38 минут, набрав суммарно 34 очка (12 из 23 с игры, где 6 из 12 — трёхочковые), девять подборов и четыре результативные передачи. Показатель «плюс-минус» Грин по итогам составил «+17».

НБА - регулярный чемпионат
03 марта 2024, воскресенье. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
109 : 118
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Финикс Санз: Дюрант - 30, Букер - 24, О'Нил - 20, Окоги - 7, Бил - 7, Нуркич - 7, Бол - 5, Янг - 4, Аллен - 2, Ойбанкс - 2, Ли - 1, Маледон, Родди
Хьюстон Рокетс: Грин - 34, Ванвлит - 24, Шенгюн - 21, Смит II - 14, Брукс - 11, Томпсон - 9, Уитмор - 4, Грин - 1, Ландейл, Холидей, Тэйт, Уильямс, Баллок, Марьянович
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