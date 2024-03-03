Бил был удалён во время матча «Финикс» — «Хьюстон» за толчок в лицо соперника

Сегодня, 3 марта, завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Финикс Санз» принимал на своей площадке «Хьюстон Рокетс». Игра завершилась со счётом 118:109 в пользу гостевой команды.

Отметим, что в середине третьей четверти атакующий защитник «Финикс Санз» Брэдли Бил досрочно завершил встречу после того, как вступил в конфронтацию с атакующим защитником «Хьюстона» Джейленом Грином. Во время эпизода Бил оттолкнул соперника.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, что в составе победителей самым результативным игроком стал всё тот же Джейлен Грин, проведший на площадке в общей сложности 38 минут, набрав суммарно 34 очка (12 из 23 с игры, где 6 из 12 — трёхочковые), девять подборов и четыре результативные передачи. Показатель «плюс-минус» Грин по итогам составил «+17».