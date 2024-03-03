Леброн Джеймс сделал памятное фото о своём достижении

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс сделал фото на память о своём историческом достижении 40 000 очков в НБА.

Во время сегодняшней встречи с «озёрников» с «Денвер Наггетс» Леброн достиг отметки в 40 000 набранных очков за профессиональную карьеру в НБА, никому ранее не удавалось такого. На фото Джеймс демонстрирует, что ему покорилось это достижение.

Леброн Джеймс Фото: nba.com

Для достижения 40-тысячной отметки Леброну было достаточно набрать сегодня девять очков, но он набрал 26, став самым результативным игроком в составе своей команды. Теперь на счету 39-летнего форварда 40 015 очков в НБА. Легендарный Карим Абдул-Джаббар занимает второе место по этому показателю — у него 38 387 очков. На третьем месте Карл Мэлоун, у него 36 938 очков за карьеру.

Отметим, что «Лос-Анджелес Лейкерс» проиграл сегодняшний исторический матч «Денвер Наггетс» со счётом 114:124.