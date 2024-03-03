Александр Щербенёв назвал ключевую ошибку в поражении «Локомотива-Кубань» от УНИКСа

Разыгрывающий краснодарского «Локомотива-Кубань» Александр Щербенёв прокомментировал поражение от действующего чемпиона Единой лиги ВТБ казанского УНИКСа в рамках второго этапа регулярного чемпионата.

«Обидное поражение. Мы смогли проявить характер и вернуться в игру после неудачного старта. Но в концовке УНИКС был более точен в деталях, а нам не хватило концентрации в атаке и защите. В игре с таким соперником всё решают мелочи. Мы допустили ошибки, которые не позволили нам победить.

Какая ошибка стала ключевой? Мы вышли вперёд на одно очко минуты за полторы до конца матча. После этого надо было сфокусироваться и хотя бы два раза успешно отзащищаться. А мы вместо этого дали Ненаду Димитриевичу забить с фолом, потом сами нарушили правила в атаке», – приводит слова Щербенёва официальный сайт «Локомотива-Кубань».

Напомним, матч завершился победой УНИКСа со счётом 80:76. На данный момент казанский клуб возглавляет турнирную таблицу группы А во втором этапе регулярного чемпионата Единой лиги. «Локомотив-Кубань» же после поражения откатился на четвёртую строчку группы А, пропустив вперёд санкт-петербургский «Зенит».