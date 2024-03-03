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Леброн Джеймс является обладателем двух уникальных достижений в НБА

Леброн Джеймс является обладателем двух уникальных достижений в НБА
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Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс является обладателем двух уникальных достижений в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Во-первых, 39-летний баскетболист был в 1/4 всех символических сборных НБА за всю историю лиги. Во-вторых, Леброн сыграл против более чем 1/3 игроков НБА за всю историю лиги.

Напомним, в матче регулярного чемпионата с «Денвер Наггетс» Джеймс достиг отметки в 40 000 набранных очков за профессиональную карьеру. При этом Леброн является самым возрастным игроком в НБА.

Ранее, в феврале 2023 года, Леброн Джеймс вышел на чистое первое место в истории НБА по количеству набранных очков, обойдя члена Зала славы и шестикратного чемпиона НБА Карима Абдул-Джаббара. Произошло это в игре регулярного чемпионата между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Оклахома-Сити Тандер».

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