Леброн Джеймс является обладателем двух уникальных достижений в НБА

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс является обладателем двух уникальных достижений в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Во-первых, 39-летний баскетболист был в 1/4 всех символических сборных НБА за всю историю лиги. Во-вторых, Леброн сыграл против более чем 1/3 игроков НБА за всю историю лиги.

Напомним, в матче регулярного чемпионата с «Денвер Наггетс» Джеймс достиг отметки в 40 000 набранных очков за профессиональную карьеру. При этом Леброн является самым возрастным игроком в НБА.

Ранее, в феврале 2023 года, Леброн Джеймс вышел на чистое первое место в истории НБА по количеству набранных очков, обойдя члена Зала славы и шестикратного чемпиона НБА Карима Абдул-Джаббара. Произошло это в игре регулярного чемпионата между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Оклахома-Сити Тандер».