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Влад Голдин оформил очередной дабл-дабл в матче NCAA

Влад Голдин оформил очередной дабл-дабл в матче NCAA
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Выступающий в Национальной ассоциации студенческого спорта NCAA российский центровой «Флориды Атлантик Оулз» Владислав Голдин выдал очередной дабл-дабл.

В матче NCAA с «Тулан Грин Вэйв» россиянин набрал 21 очко, сделал 12 подборов, 3 блок-шота и один перехват. По итогам игры Голдин был признан лучшим игроком матча.

Как отмечает телеграмм-канал «Перехват», в этой встрече претендующий на звание самого точного игрока в NCAA Голдин попал с игры 9 бросков из 13. В последних четырёх матчах этот показатель составил 32/43. На протяжении месяца центровой «Флориды Атлантик Оулз» лидировал в лиге по проценту попаданий, однако затем выпал из тройки. Теперь он снова подбирается к лидерам по этому показателю.

На прошлой неделе Влад Голдин был признан лучшим игроком недели в своей конференции NCAA. С учётом вчерашнего матча Влад во всех четырёх последних играх становился самым результативным баскетболистом в составе своей команды.

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