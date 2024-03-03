«Пари НН» на выезде обыграл «Астану» в матче Единой лиги

Завершился матч Единой лиги ВТБ между БК «Астаной» и «Пари Нижний Новгород». Встреча прошла на арене Велотрек Сарыарка (Астана, Казахстан). Гости одержали победу со счётом 82:64.

«Пари НН» с самого начала захватил преимущество, к концу первой четверти счёт был 26:16 в его пользу. К большому перерыву «Астана» сократила отставание до трёх очков. Но к концу третьей четверти нижегородцы вновь вырвались вперёд на 13 очков. В заключительной четверти «Пари НН» тоже был посильнее, доведя итоговое преимущество до 18 очков.

Самым результативным игроком у победителей стал Андрей Воронцевич — на его счету 17 очков. 14 очков набрал Алекса Новакович. Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий Астаны Маркелл Джонсон (18 очков + 8 ассистов).