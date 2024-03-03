Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Руна — Уралмаш. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Пари НН» на выезде обыграл «Астану» в матче Единой лиги

«Пари НН» на выезде обыграл «Астану» в матче Единой лиги
Комментарии

Завершился матч Единой лиги ВТБ между БК «Астаной» и «Пари Нижний Новгород». Встреча прошла на арене Велотрек Сарыарка (Астана, Казахстан). Гости одержали победу со счётом 82:64.

Единая лига. Календарь
Единая лига. Турнирная таблица

«Пари НН» с самого начала захватил преимущество, к концу первой четверти счёт был 26:16 в его пользу. К большому перерыву «Астана» сократила отставание до трёх очков. Но к концу третьей четверти нижегородцы вновь вырвались вперёд на 13 очков. В заключительной четверти «Пари НН» тоже был посильнее, доведя итоговое преимущество до 18 очков.

Самым результативным игроком у победителей стал Андрей Воронцевич — на его счету 17 очков. 14 очков набрал Алекса Новакович. Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий Астаны Маркелл Джонсон (18 очков + 8 ассистов).

Единая лига ВТБ . Группа Б
03 марта 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Астана
Астана
Окончен
64 : 82
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Астана: Джонсон - 18, Хэмм - 15, Андерсон - 12, Мурзагалиев - 8, Пушица - 3, Щербак - 3, Марчук - 3, Гаврилов - 2, Дэвис, Скиппер-Браун, Марчук, Майдекин
Пари Нижний Новгород: Воронцевич - 17, Новакович - 14, Апич - 10, Ганькевич - 9, Бабурин - 9, Чадов - 7, Стребков - 7, Близнюк - 4, Ивлев - 3, Беленицкий - 2, Понкрашов, Гафуров
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android