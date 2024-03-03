«Автодор» обыграл дома «Минск» в матче Единой лиги

Завершился матч Единой лиги ВТБ между «Автодором» и БК «Минск». Встреча прошла на арене «Кристалл» (Саратов). Хозяева матча одержали победу со счётом 81:58.

Первую четверть «Автодор» выиграл со счётом 19:12. К большому перерыву саратовцы довели преимущество до 11 очков — 34:23. В третьей четверти гости на одно очко сократили отставание, но в заключительной четверти «Автодор» прибавил и к финальной сирене довёл преимущество до 23 очков.

Самым результативным игроком матча стал американский центровой «Автодора» Рэйшон Хэммондс — на его счету 23 очка, 11 подборов, одна передача. Самым результативным игроком в составе «Минска» стал лёгкий форвард Даниил Коско (12 очков, пять подборов, один ассист). Это поражение стало для БК «Минск» 29-м подряд в Единой лиге ВТБ.