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«Автодор» обыграл дома «Минск» в матче Единой лиги

«Автодор» обыграл дома «Минск» в матче Единой лиги
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Завершился матч Единой лиги ВТБ между «Автодором» и БК «Минск». Встреча прошла на арене «Кристалл» (Саратов). Хозяева матча одержали победу со счётом 81:58.

Единая лига. Календарь
Единая лига. Турнирная таблица

Первую четверть «Автодор» выиграл со счётом 19:12. К большому перерыву саратовцы довели преимущество до 11 очков — 34:23. В третьей четверти гости на одно очко сократили отставание, но в заключительной четверти «Автодор» прибавил и к финальной сирене довёл преимущество до 23 очков.

Самым результативным игроком матча стал американский центровой «Автодора» Рэйшон Хэммондс — на его счету 23 очка, 11 подборов, одна передача. Самым результативным игроком в составе «Минска» стал лёгкий форвард Даниил Коско (12 очков, пять подборов, один ассист). Это поражение стало для БК «Минск» 29-м подряд в Единой лиге ВТБ.

Единая лига ВТБ . Группа Б
03 марта 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Автодор
Саратов
Окончен
81 : 58
Минск
Минск
Автодор: Хэммондс - 23, Ньюмэн - 14, Беслач - 13, Гаррет - 9, Торнвелл - 6, Мавра - 5, Фридзон - 5, Халдеев - 4, Пранаускис - 2, Наумов, Петенев, Фёдоров
Минск: Коско - 12, Борисевич - 12, Аладко - 9, Микульский - 8, Дуду - 5, Чебашек - 5, Куратник - 4, Огунгбени-Джексон - 2, Стубеда - 1
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