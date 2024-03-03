Видеообзор матча «Астана» — «Пари Нижний Новгород» в Единой лиге

Сегодня, 3 марта, завершился матч второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором казахстанская «Астана» принимала «Пари Нижний Новгород».

Пресс-служба Единой лиги ВТБ у себя в социальных сетях опубликовала видеообзор встречи, победу в которой со счётом 80:76 одержали хозяева.

Видео можно посмотреть на канале Единая Лига ВТБ в YouTube. Права на видео принадлежат РФБ.

«Пари НН» с самого начала захватил преимущество, к концу первой четверти счёт был 26:16 в его пользу. К большому перерыву «Астана» сократила отставание до трёх очков.

Но к концу третьей четверти нижегородцы вновь вырвались вперёд на 13 очков. В заключительной четверти «Пари НН» тоже был посильнее, доведя итоговое преимущество до 18 очков.