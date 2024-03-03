Зоран Лукич отреагировал на победу «Нижнего Новгорода» в матче с «Астаной»

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Зоран Лукич прокомментировал победный матч в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с казахстанской «Астаной» (82:64). Лукич также отметил работу своих подопечных на щите.

«Сегодня наши игроки показали очень хороший фокус. Это второй матч, где мы позволили минимальное количество подборов для соперника, поэтому «Астане» было сложно контролировать игру.

Хотя у нас и был спад во второй четверти, мы промазали открытые броски, но этого уже не было во второй половине матча, поэтому — заслуженная победа», — приводит слова Лукича официальный сайт «Пари Нижний Новгород».