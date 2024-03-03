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Зоран Лукич отреагировал на победу «Нижнего Новгорода» в матче с «Астаной»

Зоран Лукич отреагировал на победу «Нижнего Новгорода» в матче с «Астаной»
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Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Зоран Лукич прокомментировал победный матч в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с казахстанской «Астаной» (82:64). Лукич также отметил работу своих подопечных на щите.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«Сегодня наши игроки показали очень хороший фокус. Это второй матч, где мы позволили минимальное количество подборов для соперника, поэтому «Астане» было сложно контролировать игру.

Хотя у нас и был спад во второй четверти, мы промазали открытые броски, но этого уже не было во второй половине матча, поэтому — заслуженная победа», — приводит слова Лукича официальный сайт «Пари Нижний Новгород».

Единая лига ВТБ . Группа Б
03 марта 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Астана
Астана
Окончен
64 : 82
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Астана: Джонсон - 18, Хэмм - 15, Андерсон - 12, Мурзагалиев - 8, Пушица - 3, Щербак - 3, Марчук - 3, Гаврилов - 2, Дэвис, Скиппер-Браун, Марчук, Майдекин
Пари Нижний Новгород: Воронцевич - 17, Новакович - 14, Апич - 10, Ганькевич - 9, Бабурин - 9, Чадов - 7, Стребков - 7, Близнюк - 4, Ивлев - 3, Беленицкий - 2, Понкрашов, Гафуров
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